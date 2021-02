Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Festnahme nach exhibitionistischen Handlungen in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Am 05.02., 13:10 Uhr, wurde ein 27jähriger Mann in Schalke dabei auffällig, wie er sich in schamverletzender Weise vor einer Gelsenkirchenerin und ihrer 2jährigen Tochter zeigte. Der Täter konnte im Rahmen der Fahndung im Nahbereich angetroffen und festgenommen werden. Nach seiner Festnahme räumte der Täter weitere ähnlich gelagerte Taten ein. Es wurde eine Strafanzeige geschrieben.

