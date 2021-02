Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizeieinsatz endet mit Widerstand und im Gewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstagnachmittag. 4. Februar 2021, um 15.05 Uhr, hat ein Mann in der Altstadt versucht, sich einer polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Ursprünglicher Einsatzanlass war ein Hilfeersuchen.

Im Laufe des Einsatzes an der Rotthauser Straße sprachen die alarmierten Polizisten einen 36-jährigen Coesfelder auf einem Supermarktparkplatz an und verlangten den Ausweis des Mannes. Der Mann händigte seinen Personalausweis nur nach mehrmaliger Aufforderung aus. Während der Kontrolle verhielt er sich den Beamten gegenüber sehr aggressiv und versuchte wegzulaufen. Der 36-Jährige konnte jedoch nach wenigen Metern von den Polizisten eingeholt werden. Um ein weiteres Weglaufen zu verhindern, legten die Beamten dem Mann Handfesseln an. Dabei widersetzte er sich, indem er nach den Polizisten schlug und versuchte, diese anzuspucken. Bei der anschließenden Durchsuchung des Coesfelders fanden die Beamten zudem Betäubungsmittel.

Aufgrund des Verhaltens des Mannes brachten die Beamten ihn ins Gewahrsam, um weitere Straftaten zu verhindern, wo ihm ein Arzt Blutproben entnahm. Gegen den 36-Jährigen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell