Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Eine Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in der Resser Mark

Gelsenkirchen (ots)

Eine 31 Jahre alte Autofahrerin hat sich am Donnerstag, 4. Februar 2021, bei einem Verkehrsunfall in der Resser Mark leichte Verletzungen zugezogen. Ein 23-jähriger Bochumer geriet mit seinem Wagen um 7.30 Uhr auf der Münsterstraße in den Gegenverkehr. Hier streifte er zunächst einen dort fahrenden Kleintransporter. Anschließend kollidierte er mit dem Wagen der Recklinghäuserin, die hinter dem Kleintransporter in dieselbe Richtung fuhr. Nach der Kollision überfuhr der Bochumer mit seinem Wagen eine Absperrbake in einer Baustelle und prallte schließlich gegen die Leitplanke am äußeren Rand des Seitenstreifens. Ein Rettungswagen brachte die 31-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Ihr Fahrzeug und der Wagen des Bochumers wurden abgeschleppt. Die Ermittlungen dauern an.

