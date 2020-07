Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel- Einbruch in Werkstatt

Zwischen Mittwoch, 08. Juli 2020, 20.30 Uhr, und Donnerstag, 09. Juli 2020, 07.30 Uhr, kam es in der Korsorsstraße zu einem Einbruch. Unbekannte Täter schafften sich Zutritt zu einer Werkstatt eines Hofes und entwendeten aus dieser mehrere elektronische Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Tel. 04494-308) entgegen.

Friesoythe- Sachbeschädigung an Schulgebäude

Zwischen Mittwoch, 08. Juli 2020, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 09. Juli 2020, 06.20 Uhr, kam es in der Barßeler Straße bei einer dortigen Schule zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten unbekannte Täter eine Fensterscheibe des Schulgebäudes, indem diese einen Gullideckel gegen das Fenster warfen. Der Gullideckel wurde scheinbar aus dem Nahbereich ausgehoben. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf 1000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Saterland/ Scharrel- Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 09. Juli 2020, zwischen 09.30 Uhr und 09.45 Uhr, kam es in der Straße Raiffeisendamm zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte an einem abgestellten roten Peugeot den rechten Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen ermöglicht zu haben. Der entstandene Sachschaden wird auf 700 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498-2111) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell