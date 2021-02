Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Bismarck

Gelsenkirchen (ots)

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Bismarck Bei einem Verkehrsunfall auf der Münsterstraße in Höhe des Tierheims gestern Nachmittag, 2. Februar 2021, sind zwei Personen leicht verletzt worden. Rettungskräfte waren um 14.42 Uhr alarmiert worden. Die drei beteiligten Fahrzeuge fuhren Richtung Resser Mark, als es nach dem Anfahren an der Kreuzung Willy-Brandt-Allee zum Zusammenstoß kam. Eine 55 Jahre alte Frau, die in einem der Autos saß, wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt und anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein 36-jähriger Unfallbeteiligter gab an, selbst einen Arzt aufsuchen zu wollen. Die drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0209 365 6252 oder 0209 365 2160 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell