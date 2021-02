Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: DEIG-Einsatz gegen Hund nach Verkehrsunfallflucht in Bismarck

Gelsenkirchen (ots)

Ein 37-jähriger Gelsenkirchener stand mit seinem Opel am Dienstag, 2. Februar 2021, um 18.10 Uhr an der Kreuzung Florastraße/Bismarckstraße. Er beabsichtigte nach links in die Bismarckstraße abzubiegen. Eine 51-jährige Recklinghäuserin fuhr mit ihrem Volkswagen hinten auf den wartenden Opel auf. Der Gelsenkirchener verließ sein Auto und sprach die Frau an. Diese wollte jedoch ihr Auto nicht verlassen, da sie einen Schäferhund im Auto hatte. Der Opel-Fahrer verständigte daraufhin die Polizei. Die Recklinghäuserin entfernte sich mit ihrem Wagen auf der Florastraße in Richtung Herne. Der Gelsenkirchener verfolgte die Flüchtige bis zum Ahlmannshof, wo sie ihren Wagen parkte, mit dem Hund aus dem Fahrzeug stieg und sich anschließend weiter zu Fuß entfernte. In der Robergstraße trafen die eingesetzten Polizeibeamten auf die beiden Unfallbeteiligten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest der Recklinghäuserin verlief positiv. Als die Polizisten der 51-Jährigen das weitere Verfahren erläuterten, verhielt diese sich uneinsichtig und leinte ihren Hund ab. Der mehrmaligen Aufforderung durch die Beamten, den Hund wieder anzuleinen, kam sie nicht nach. Die alarmierte Tierrettung der Feuerwehr sollte den vorübergehend herrenlosen Hund ins Tierheim bringen, denn die Frau musste die Polizisten zwecks Entnahme einer Blutprobe zur Wache begleiten. Der Hund war jedoch zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht ordnungsgemäß angeleint, verhielt sich sehr aggressiv und ließ sich nicht einfangen. Daraufhin setzten die Polizisten gegenüber dem Hund das DEIG ein, um diesen ruhig zu stellen. Nach tiermedizinischer Betreuung wurde der unverletzte Hund ins Tierheim gebracht. Die Beamten stellten neben dem VW auch den Führerschein der Recklinghäuserin sicher und leiteten Strafverfahren ein. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnte die Frau ihren Schäferhund aus dem Tierheim zu Fuß wieder abholen.

