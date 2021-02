Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vier Leichtverletzte bei Brand in Rotthausen

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstag, 2. Februar 2021, hat es im Keller eines Hauses auf der Bromberger Straße in Rotthausen gebrannt. Eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses bemerkte das Feuer, weil um 20.58 Uhr ein Rauchmelder in ihrer Wohnung auslöste. Der Hausflur des Hauses war stark verraucht. Die Gelsenkirchenerin verständigte ihre Nachbarn und die Rettungskräfte. Die Feuerwehr löschte den Brand im Keller des Hauses. Rettungswagen brachten zwei leicht verletzte Hausbewohnerinnen und zwei leicht verletzte Kinder zur medizinischen Versorgung in ein örtliches Krankenhaus. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell