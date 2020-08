Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - Mann bricht durch das Dach einer Reiterhalle und stirbt

Karlsruhe (ots)

Tödliche Verletzungen erlitt am Donnerstagmittag ein 65-jähriger Mann in Philippsburg, als er bei privaten Arbeiten an einer Reiterhalle durch das Dach brach und mehrere Meter in die Tiefe stürzte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei wollte der 65-Jährige vermutlich kurz nach 12:30 Uhr eine Undichtigkeit im Dach einer Reiterhalle in Philippsburg beseitigen. Dazu begab er sich alleine auf das Dach und trat hierbei auf ein Dachsegment ohne Unterstrebung. Dieses gab schließlich nach und der Mann stürzte mehrere Meter in die Tiefe.

Ein Vereinsmitglied fand den 65-Jährigen schließlich regungslos auf dem Hallenboden liegen und verständigte die Rettungskräfte. Trotz Einsatz eines Rettungshubschraubers erlag der Mann jedoch noch in der Reiterhalle seinen schweren Verletzungen.

Florian Herr, Pressestelle

