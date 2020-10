Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Dottendorf: Schmuck bei Wohnungseinbruch entwendet - Kriminalpolizei ermittelt

Bonn (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher drangen am Donnerstagmorgen in ein Reihenhaus im F.-A.-Schmidt-Weg in Dottendorf ein.

Im Tatzeitraum zwischen 09:30 Uhr und 11:00 Uhr hebelten sie ein Küchenfenster auf, gelangten in die Räume und suchten nach Wertgegenständen. Im Anschluss flüchteten sie mit erbeutetem Schmuck vom Grundstück. Im Zusammenhang mit dem Einbruch schilderte eine Zeugin den Beamten die Begegnung mit einem Unbekannten, der sich zur Tatzeit vor dem Haus aufgehalten haben soll. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben:

Etwa 30 Jahre alt - ca. 1,75 m groß - bekleidet mit heller Wollmütze, blauer Jeans, Sportschuhen und dunkler Jacke.

Das zuständige Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise: Wer hat im Zusammenhang mit dem geschilderten Einbruch verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Dottendorf bemerkt? Wem ist die beschriebene Person aufgefallen oder wer kann Hinweise zur Identität des Mannes geben? Ihre Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK34.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Generell appelliert die Bonner Polizei zum Schutz vor Einbruch: Wohnung sichern, aufmerksam sein und bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend die Polizei über Notruf 110 rufen. Zum bundesweiten Aktionstag des Einbruchschutzes am Sonntag, 25.10.2020, bieten die Präventionsexperten vom Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Bonner Polizei interessierten Bürgerinnen und Bürgern ein dreitägiges Beratungsprogramm zum wirksamen Einbruchschutz an - coronabedingt nicht in Form von Gruppenberatungen oder -vorträgen, sondern über das Telefon oder unter Beachtung der aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen bei den Bürgerinnen und Bürgern zu Hause. Die Einbruchschutzberater des Kriminalkommissariats Kriminalprävention/Opferschutz bitten alle Interessierten um vorherige Anmeldung unter der Service-Nummer 0228 15-7676 oder über E-Mail: Einbruchschutz.Bonn@polizei.nrw.de.

