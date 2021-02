Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall mit Transporter - zwei Schwerverletzte

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Buer wurden am Donnerstagnachmittag, 4. Februar 2021, zwei Menschen schwer verletzt. Um 15.50 Uhr wollte ein 28-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Transporter von der Schillerstraße links auf die Vom-Stein-Straße abbiegen. Dabei stieß er mit einem 77-Jährigen zusammen, der gerade zu Fuß die Straße überqueren wollte. Beim Sturz riss der Senior seine 80-jährige Ehefrau ebenfalls mit zu Boden. Die beiden schwer verletzten Gelsenkirchener wurden vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurden die Zufahrten zu der Vom-Stein-Straße in Höhe der Cranger Straße und der Goldberstraße gesperrt.

