Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verdächtiger Roller im Wohngebiet; Kontrolle mit Folgen

Zweibrücken (ots)

Zeit: 14.01.2021, 02:10 Uhr. Ort: Zweibrücken, Stadtteil Mörsbach. SV: Weil es einem Anwohner verdächtig vorkam, dass nachts ein Roller - besetzt mit zwei Personen - langsam durch die Talstraße in Zweibrücken-Mörsbach fährt, verständigte er die Polizei. Der schnell vor Ort eingetroffenen Funkstreifenbesatzung gelang es, den Roller auf der L 465 anzuhalten und die beiden Männer zu kontrollieren. Der 34-jährige Fahrer stand unter dem Einfluss von Amphetamin und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für das führerscheinpflichtige Zweirad, das zur Ermittlung der erreichbaren Höchstgeschwindigkeit sichergestellt wurde. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten zwei Verfahren: Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ein Bußgeldverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt unter Betäubungsmitteleinfluss, für das der Bußgeldkatalog eine Geldbuße von 500 EUR vorsieht. Beim 32-jährigen Soziusfahrer fanden die Beamten unter seiner Jacke ein Brecheisen. Zum Grund für das Mitführen dieses typischen Aufbruchwerkzeugs schwieg sich der Mann aus. Das Brecheisen wurde sichergestellt. Die weitere Durchsuchung des 32-Jährigen förderte zwei Tütchen mit je einem Gramm Amphetamin zutage, die ebenfalls sichergestellt wurden. Gegen den Soziusfahrer wurde ein Strafverfahren wegen Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Die Polizei bittet um Hinweise von Personen, denen der Roller mit den beiden schwarz gekleideten Personen in der Nacht zum Donnerstag in weiteren Straße von Zweibrücken-Mörsbach aufgefallen ist. Sind irgendwo Spuren von Einbruchversuchen feststellbar? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/976-0 oder per E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de

