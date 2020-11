Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Keine schnelle Beute

KierspeKierspe (ots)

Am Dienstagabend oder in der folgenden Nacht wurde auf dem Schützenplatz ein Radlader gestohlen. Als die Bauarbeiter am nächsten Morgen auf die Baustelle kamen, war das Fahrzeug vom Typ Kramer Allrad 5075 verschwunden. Der Radlader ist grau und weiß lackiert, hat aber kein amtliches Kennzeichen. Schnell gefahren sein können die Diebe auch nicht angesichts der Maximalgeschwindigkeit von 20 km/h. Hinweise bitte unter Telefon 02354/9199-0 an die Polizei in Meinerzhagen.

