Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Drei Verkehrsunfälle in Wilhelmshaven - drei Personen leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am frühen Montagnachmittag, 15.06.2020, befuhr gegen 14:00 Uhr ein 65-Jähriger mit seinem Pkw Skoda den Europaring in Richtung Osten, in der Absicht, an der Einmündung Europaring/Schaarreihe nach rechts abzubiegen. Beim Abbiegen missachtete der 65-Jährige die Vorfahrt eines Elektrorollers den ein 30-Jähriger nutzte. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem der 30-Jährige leicht verletzt wurde. Gegen kurz nach 17 Uhr kam es in der Friedenstraße zu einem weiteren Unfall. Eine 48-jährige VW-Fahrerin, ein 20-jähriger Daimler-Fahrer und ein 79-jähriger Skoda-Fahrer befahren in dieser Reihenfolge die Friedenstraße in Richtung Osten. Im Kreuzungsbereich Friedenstraße/ Neuengrodener Weg musste die 48-Jährige verkehrsbedingt halten, weswegen auch der Daimler-Fahrer zum Stehen kam. Der 79-Jährige erkannte dieses zu spät und fuhr auf das Heck des Pkw Daimler auf, wodurch dieser auf den Pkw VW geschoben wurde. Der 79-Jährige wurde leicht verletzt, an allen Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Um 19:10 Uhr kam es an der Kreuzung Peterstraße/Schillerstraße zu einem weiteren Unfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 32-jähriger Mercedes-Fahrer übersah beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten PKW Fiat. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 38-jährige Beifahrerin des ebenfalls 38-jährigen Fahrzeugführers leicht verletzt wurde. Es entstanden Sachschäden, die Fahrzeuge waren noch fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell