Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Itterbeck - Parkverbot auf Gemeindestraße zur Kiesgrube (Pressemitteilung der Samtgemeinde Uelsen)

Itterbeck (ots)

In den letzten Tagen kam es vermehrt zur Missachtung des Parkverbotes auf der Gemeindestraße an der Kiesgrube in Itterbeck. Die Gemeinde Itterbeck und die Samtgemeinde Uelsen weisen noch einmal darauf hin, dass der Bereich der Parkverbotszone (durchgehender rechter Fahrbahnrand) für einen evtl. Einsatz durch Rettungsfahrzeuge zwingend frei bleiben muss. Gerade auch in Anbetracht der trockenen Witterung und einer damit verbundenen erhöhten Waldbrandgefahr, ist die Einhaltung des Verbotes unumgänglich. Die Polizei und die Gemeinde Itterbeck bzw. die Samtgemeinde werden die Einhaltung in den nächsten Wochen verstärkt kontrollieren und ahnden. In dem Zusammenhang wird auch noch einmal auf die aktuelle Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus vom 22.Mai hingewiesen, nach der in der Öffentlichkeit ein Mindestabstand von 1,5m zu anderen Personen eingehalten werden muss, die nicht dem eigenen Hausstand oder einem weiteren Hausstand angehören.

