Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191125.2 Dägeling: Trunkenheitsfahrt nach Weihnachtsfeier

Dägeling (ots)

Unannehmlichkeiten und eine Strafanzeige wären einer jungen Frau erspart geblieben, hätte sie sich die jährlich zur Weihnachtszeit wiederkehrenden Tipps der Polizei zu Herzen genommen. Denn anstatt sich nach einer Weihnachtsfeier eines Taxis zu bedienen, setzte sich die alkoholisierte Dame in ihren Wagen und geriet prompt in die Fänge einer Streife.

Am Freitagabend meldeten sich Verkehrsteilnehmer bei der Polizei, nachdem ihnen gegen 21.30 Uhr ein Audi aufgefallen war, der in Brande-Hörnerkirchen in starken Schlangenlinien unterwegs gewesen ist und sich in gefährlicher Fahrweise in Richtung Westerhorn bewegte. In Dägeling stoppte eine Streife das verdächtige Fahrzeug schließlich und überprüfte die Insassin. Die 29-jährige Fahrzeugführerin gab bereitwillig an, von einer Weihnachtsfeier gekommen zu sein und am frühen Abend zwei Aperol und einige Pralinen konsumiert zu haben. Ein von der Beschuldigten absolvierter Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 1,09 Promille, worauf die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel behielten die Beamten ein - die aus Mecklenburg-Vorpommern Stammende wird sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Kein guter Start in die Weihnachtszeit!

Merle Neufeld

