Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannte entwenden aus einem Bagger Werkzeug und beschmieren den Bagger mit pinker Farbe - Graffiti auch auf dem Schulhof (FOTO) - Polizei bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 12.- 15.06.2020 aus einem in der Friedrich-Paffrath-Straße abgestellten Bagger diverse Werkzeuge. Außerdem wurde dieser mit pinker Farbe beschmiert. Im gleichen Zeitraum kam es auf dem Schulhof in der Friedenstraße zu Farbschmierereien. Dort wurden ein Basketballkorb, eine Tischtennisplatte, sowie der gepflasterte Boden mit Graffiti beschmiert bzw. besprüht. In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell