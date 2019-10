Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Radfahrerin bei Unfall Schwerverletzt

Haste (ots)

(He.) Am 17.10.2019 um 12:10 Uhr kam es in Haste zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Radfahrerin. Die Radfahrerin (61 Jahre) fuhr auf dem Radweg, parallel zu Hauptstraße, in Haste aus Richtung Wunstorf kommend. Die Radfahrerin wollte auf dem Radweg die Kolenfelder Straße überqueren, dabei übersah der PKW-Fahrer (86-Jahre) die Radfahrerin und es kam zum Unfall. Die Radfahrerin verletzte sich schwer und wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Neustadt verbracht. Weiterhin entstand ein Sachschaden von ca. 3500 Euro.

