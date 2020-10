Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 221020-859: Baucontainer aufgebrochen

Morsbach (ots)

An der Waldbröler Straße haben Unbekannte einen Baucontainer aufgebrochen und eine Reihe von Werkzeugmaschinen erbeutet. In der Zeit zwischen 18 Uhr am Dienstag (20. Oktober) und dem nächsten Morgen trennten die Täter zwei massive Vorhängeschlösser auf und stahlen anschließend akkubetriebene Bohrschrauber, Bohrmaschinen, einen Winkelschleifer sowie eine Handkreissäge. Der Baucontainer war im Bereich eines Neubaus in der Nähe des Netto-Marktes aufgestellt. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

