Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Straßenraube/ Einbruch in Bürocontainer

LüdenscheidLüdenscheid (ots)

Einem 81-Jährigen wurde am Mittwochnachmittag am Normannenweg die Uhr vom Handgelenk gerissen. Der Senior ging gegen 15 Uhr über den Fußweg zwischen Bruktererweg und Burgunderweg. Im Einmündungsbereich zum Brukturerweg packte ihn ein Unbekannter von hinten am Arm und riss mit einem Ruck die Armbanduhr weg. Der Täter flüchtete in Richtung Harlinger Straße. Der 81-Jährige rief die Polizei. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Möglicherweise hängt der Raub mit einer Begegnung kurze Zeit zuvor zusammen. Das Opfer wurde gegen 14.45 Uhr in der Aral-Tankstelle an der Werdohler Straße von einem Unbekannten auf Englisch nach der Uhrzeit gefragt. Darauf hielt der Senior dem Unbekannten seine Armbanduhr vor. Der Unbekannte stieg darauf in einen dunklen Pkw, vermutlich einen Opel. Auf dem Heimweg sei dann ein dunkler Pkw hinter ihm her gefahren.

Der eigentliche Räuber ist etwa 1,70 Meter groß, hat eine stämmige, sportliche Figur und trug dunkle Kleidung einschließlich Wollmütze. Der Mann, der nach der Uhrzeit fragte, ist etwa gleich groß und dürfte etwa 25 Jahre alt sein. Er war schlanker als der Räuber und trug eine schwarze Umhängetasche.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Nach einem Raub mit Schusswaffe am Dienstagabend an der Werdohler Straße hat die Polizei einen 42-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Ein 26-Jähriger war gegen 19.40 Uhr auf dem Weg nach Hause, als er auf der Werdohler Straße in Höhe der Bushaltestelle Kreuzweg angesprochen wurde. Der Mann fragte nach Cannabis. Als der 26-Jährige sagte, er habe kein Cannabis, verlangte der Täter die Herausgabe des Handys. Auch das lehnte das Opfer ab. Der Täter zog eine Pistole aus seiner Jacke, worauf das Opfer flüchtete und die Polizei rief.

Die konnte den Täter in dessen Wohnung festnehmen. Der 42-Jährige war erst vor wenigen Tagen nach einem Gerichtstermin gegen Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Auf Anregung der Staatsanwaltschaft ordnete das Amtsgericht erneut U-Haft an. Eine Waffe wurde nicht gefunden. Der Vorwurf lautet in diesem Fall: Räuberische Erpressung.

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in den Bürocontainer eines Autohändlers an der Heedfelder Straße eingebrochen und demontierten die Überwachungsanlage. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

