Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchversuch

IserlohnIserlohn (ots)

Unbekannte versuchten am Mittwochnachmittag, zwischen 11 und 13.25 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hans-Böckler-Straße einzubrechen. Der Täter scheiterte jedoch an der Tür.

