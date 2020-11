Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe in Blumenladen und Baucontainern

HemerHemer (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in einem Neubaugebiet an der Parkstraße in einen Baustellen-Container und einen Aufenthaltsraum eingebrochen. Sie entwendeten diverse Baugeräte. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Taschendiebe waren am Mittwoch zwischen 16.30 und 17 Uhr in einem Blumengeschäft an der Urbecker Straße zu. Kurz nach dem Verlassen des Ladens stellte eine 54-jährige Kundin fest, dass die Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche steckte.

