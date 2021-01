POL-PDPS: Die Tücken der Technik

Polizeidirektion Pirmasens

Zeit: 12.01.2021, 09:30 Uhr - 11:20. Ort: Zweibrücken, BAB 8 in FR Pirmasens, zwischen den Anschlussstellen Zweibrücken-Ernstweiler und Zweibrücken-Mitte. SV: Eine 25-jährige Pkw-Fahrerin startete ihre Fahrt gemeinsam mit ihrem Freund von der gemeinsamen Wohnung aus. Ihren Freund ließ sie bei einem Zwischenstopp an seiner Arbeitsstelle aus dem Fahrzeug aussteigen, versehentlich jedoch mit dem Keyless-Go-Fahrzeugschlüssel ihres Pkw in der Tasche. Sie setzte ihre Fahrt auf der BAB 8 in Richtung Pirmasens fort, wo sie aufgrund der Witterungsverhältnisse in einen Stau geriet. Hier schaltete sie bei einem längeren Stillstand den Motor des Fahrzeuges aus. Als alle anderen Fahrzeuge weiterfuhren, konnte sie ihr Fahrzeug nicht mehr starten, da sich der Fahrzeugschlüssel nicht im Wagen befand. So stand die 25-Jährige fast zwei Stunden auf der linken Überholspur der BAB 8 und konnte nicht weiterfahren, bis ihr Freund mit dem ersehnten Fahrzeugschlüssel auf der Autobahn erschien. Der unfreiwillige Stillstand wurde durch die Funkstreife mittels Blaulicht auf der Fahrbahn abgesichert. Von einer gebührenpflichtigen Verwarnung sahen die Beamten ab. | pizw

