Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Zweibrücken (ots)

Zeit: 11.01.2021, 18:15 Uhr. Ort: Zweibrücken, Homburger Straße. SV: Ein 19-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde dabei betroffen, wie er mit seinem Gefährt, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war, am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm. Da sich im Verlauf der Kontrolle deutliche Hinweise auf den Genuss von Betäubungsmitteln ergaben (Vortest positiv auf THC und Kokain) wurde dem 19-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Wegen des fehlenden Versicherungsschutzes am fahrerlaubnisfreien E-Scooter wurde gegen den jungen Mann ein Strafverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet, wegen der Trunkenheitsfahrt ein Bußgeldverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz, in welchem dem 19-Jährigen ein Bußgeld in Höhe von 500 EUR droht. | pizw

