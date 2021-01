Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Geschwindigkeitskontrollen

Dahn (ots)

Am Montagmorgen führte die Polizei Dahn in Hinterweidenthal und Dahn Geschwindigkeitskontrollen mit der Laserpistole durch. Auf der B 427 in Höhe des Gewerbeparks Neudahn 3 überschritten 10 Fahrzeugführer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Der schnellste Fahrzeugführer war mit 90 km/h unterwegs. In der Wartbachstraße in Hinterweidenthal waren vier Fahrzeugführer zu schnell und überschritten die erlaubten 30 km/h. Zudem verstießen hier 10 Fahrzeugführer gegen das geltende Durchfahrtsverbot. |pidn

