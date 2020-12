Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bad Peterstal-Griesbach - Anhänger umgestürzt

Bad Peterstal-Griesbach

Zu einem Unfall kam es am Dienstagmorgen kurz vor 7 Uhr auf der B 28. Ein 49-jähriger Fahrer eines Lastwagengespanns befuhr die Bundesstraße vom Kniebis kommend talwärts. Auf glatter Fahrbahn kam er mutmaßlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen und touchierte die Leitplanke. Durch das Unfallgeschehen kippte der mit Ziegelsteinen beladene Anhänger in den Grünstreifen. Verletzt wurde niemand. Insgesamt entstand an den Leitplanken und Lastwagengespann ein Schaden von ungefähr 11.000 Euro. /ag

