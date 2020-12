Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Unter Drogeneinfluss unterwegs

OberkirchOberkirch (ots)

Eine Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch wurde am Montagabend einem 18-jährigen Autofahrer und seinen drei Insassen zum Verhängnis. Diese wurden gegen 20:50 Uhr in der Raiffeisenstraße einer Personen- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Zuvor flüchtete bereits einer der drei Mitfahrenden, noch bevor das Auto am Straßenrand zum Stehen kam. Bei der genaueren Überprüfung des Fahrers stellten die Ordnungshüter hierbei mehrere Anzeichen auf vorangegangenen Drogenkonsum fest. Ein durchgeführter Schnelltest verlief positiv auf die Substanzen Cannabis und Amphetamin, weshalb dem Heranwachsenden die Weiterfahrt untersagt wurde. Anschließend musste er die Polizeibeamten zum Zwecke einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Zudem fanden die Beamten kleinere Mengen an Drogen bei seinem ein Jahr älteren Beifahrer. Eine daraufhin erfolgte Durchsuchung des Wagens nach weiteren Rauschmitteln verlief negativ. Den jungen Wagenlenker erwarten nun Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Seinem Beifahrer steht ebenfalls unangenehme Post ins Haus. Beide Männer als auch der dritte Insasse erwarten außerdem eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die Corona Verordnung. Von dem flüchtenden Mitfahrer fehlt nach wie vor jede Spur. / sb

