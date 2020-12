Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Wohnungseinbruch

RastattRastatt (ots)

Ein bislang Unbekannter gelangte am Montag in der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 20.10 Uhr in ein Anwesen in der Straße "Südring". Der mutmaßliche Langfinger verschaffte sich vermutlich durch das Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss Zutritt. Im Inneren durchwühlte er fast alle Räumlichkeiten. Mit erbeuteten Bargeld gelang dem unerwünschten Besucher letztlich die Flucht über die Balkontüre. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07222 761-0 entgegen.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell