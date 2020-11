Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

OffenburgOffenburg (ots)

Ein 22-Jähriger soll am Sonntagnachmittag kurz nach 15 Uhr in einer Bar in der Hauptstraße geschlagen und verletzt worden sein. Die genauen Hintergründe der körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnisse soll ein 40-Jähriger seinem 18 Jahre jüngeren Kontrahenten eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben. Der Mann erlitt Verletzungen am Kopf sowie eine Schürfwunde an der Hand. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

