POL-NE: Unbekannter bestiehlt Kraftfahrer auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Neuss-HammfeldNeuss-Hammfeld (ots)

Auf einem Parkplatz an der Breslauer Straße machte am Mittwoch (18.11.), gegen 17 Uhr, der Fahrer eines Transporters (weißer Peugeot Kastenwagen) eine Pause, als plötzlich ein Unbekannter an die Scheibe klopfte. Der Mann tat hilfsbereit und wies den Kraftfahrer auf einen platten hinteren Reifen hin. Tatsächlich war ein Rad der Hinterachse beschädigt und musst getauscht werden. Nach getaner Arbeit wollte der Berufskraftfahrer seinen Weg fortsetzen, als er den Diebstahl einer Tasche aus dem Führerhaus des Kastenwagens bemerkte. Neben Bargeld, traf den Speditionsmitarbeiter besonders der Verlust persönlicher Dokumente hart.

Bei der Anzeigenerstattung auf der Polizeiwache beschrieb das Diebstahlsopfer den vermeintlich hilfsbereiten, aber letztlich Tatverdächtigen, der auf den Reifendefekt aufmerksam gemacht hatte, wie folgt: Der Mann war etwa 170 Zentimeter groß, kräftig gebaut und geschätzte 50 Jahre alt. Er trug eine Kappe und die derzeit obligatorische Mund-Nasen-Bedeckung. Er war schwarz gekleidet und sprach Deutsch.

Das ermittelnde Kriminalkommissariat 14 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss sucht nun Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen auf dem Parkplatz gemacht haben oder Hinweise auf die Identität des beschriebenen Mannes geben können (Telefon: 02131 300-0).

