Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gesuchte 36-Jährige festgenommen

UlmUlm (ots)

Zivilfahnder der Bundespolizei haben am gestrigen Dienstag (03.11.2020) gegen 10:00 Uhr eine 36-jährige Frau im Ulmer Hauptbahnhof festgenommen. Die Identität der deutschen Staatsangehörigen sollte durch die Beamten zuvor im Rahmen einer Personenkontrolle festgestellt werden. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen die in Ulm wohnhafte Frau ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ulm wegen Diebstahls vorlag. Die Bundespolizisten verbrachten die 36-Jährige anschließend in eine Justizvollzugsanstalt. Sie musste dort eine Gesamtfreiheitsstrafe von insgesamt einem Jahr und einem Monat antreten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Sebastian Maus

Telefon: 0711 / 55049 - 109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell