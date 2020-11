Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Herrenloser Koffer löst Polizeieinsatz aus

BöblingenBöblingen (ots)

Ein herrenloser Koffer-Trolley hat am gestrigen Dienstagnachmittag (03.11.2020) gegen 14:45 Uhr einen Polizeieinsatz am Bahnhof Böblingen ausgelöst. Ein außerdienstlich reisender Polizeibeamter entdeckte den Gegenstand zuvor in einem Regionalzug auf der Fahrt zwischen Stuttgart und Böblingen und informierte die Bundespolizei. Alarmierte Spezialkräfte untersuchten daraufhin den Koffer im zwischenzeitlich geräumten Zug am Böblinger Bahnhof, welcher sich letztlich als ungefährlich herausstellte. In dem Gepäck befanden sich lediglich Bekleidungsstücke und Gegenstände des täglichen Gebrauchs. Gegen 15:50 Uhr war der Polizeieinsatz beendet und die Absperrmaßnahmen aufgehoben. Es kam zu bahnbetrieblichen Beeinträchtigungen.

