Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gesuchter 46-Jähriger festgenommen

UlmUlm (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Donnerstagvormittag (29.10.2020) gegen 09:50 Uhr einen 46-Jährigen am Hauptbahnhof Ulm festgenommen. Der deutsche Staatsangehörige war zunächst durch eine Zugbegleiterin in einem Intercity von München nach Ulm ohne gültigen Fahrschein angetroffen worden. Da sich der 46-Jährige offenbar weigerte dem ausgesprochenen Fahrtausschluss nachzukommen, sollte eine Streife der Bundespolizei am Ulmer Hauptbahnhof hinzugezogen werden. Erst nach mehrfacher Zwangsandrohung begleitete der bis dahin noch unbekannte Mann die eingesetzten Beamten auf die Dienststelle. Auch auf dem Revier widersetzte sich der Tatverdächtige anhaltend den Einsatzmaßnahmen und musste letztlich zur Identitätsfeststellung fixiert und zwangsweise durchsucht werden. Anhand der daraufhin aufgefundenen Ausweisdokumente stellten die Beamten schließlich fest, dass gegen den wohnsitzlosen Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen des Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz vorlag. Da der 46-Jährige die geforderte Geldstrafe letztlich nicht aufbringen konnte, verbrachten ihn die Bundespolizisten zum Antritt einer 50-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt. Er muss nun zudem mit einer Anzeige wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Sebastian Maus

Telefon: 0711 / 55049 - 109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell