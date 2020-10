Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Fahrrad ins Gleis geworfen

FellbachFellbach (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr ist es am gestrigen Dienstagabend (27.10.2020) gegen 23:00 Uhr am Bahnhof in Fellbach gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei bislang unbekannte Täter ein rotes Fahrrad in den Gleisbereich des Fellbacher Bahnhofs geworfen haben. Eine kurz darauf einfahrende S-Bahn der Linie S3 in Richtung Backnang konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überführ den Gegenstand. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und meldete das Geschehen dem Polizeinotruf. Die beiden mutmaßlich minderjährigen Täter sollen zur Tatzeit mit einer jeweils dunklen Kapuzenjacke bekleidet gewesen sein. Einer der beiden führte zudem eine Tüte mit sich. Nach der Tat entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Die Höhe des an der S-Bahn entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Hinweise auf verletzte Reisende liegen nicht vor. Die Bundespolizei ermittelt nun zum Vorfall wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer +49711870350 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Sebastian Maus

Telefon: 0711 / 55049 - 109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell