Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Kopfstöße versetzt

Stuttgart (ots)

Ein 21-Jähriger hat am Freitag (23.10.2020) gegen 12:30 Uhr mehrere Mitarbeiter des Prüfdienstes sowie einen unbeteiligten Reisenden auf der S-Bahnebene des Stuttgarter Hauptbahnhofs angegriffen. Der somalische Staatsangehörige war zunächst in einer S-Bahn auf Höhe des Nordbahnhofs einer Fahrausweiskontrolle unterzogen worden. Zur Überprüfung seiner offenbar gesperrten "Polygo"-Karte waren die Prüfdienstmitarbeiter daraufhin zusammen mit dem 21-Jährigen am Hauptbahnhof ausgestiegen. Der während der Kontrolle wohl zunehmend aggressiver werdende Mann soll daraufhin zunächst eine 49-jährige Prüferin gegen den Fuß getreten haben. Ein bis dahin unbeteiligter Reisender, der nun offenbar auf die Situation aufmerksam geworden war, filmte daraufhin das Geschehen. Als der 21-Jährige dies bemerkte, versetzte er dem Reisenden offenbar einen Kopfstoß, sodass dieser eine Verletzung an der Nase erlitt. In der Folge sollen nun weitere Reisende sowie ein 27-jähriger Prüfdienstmitarbeiter eingeschritten sein, woraufhin es wohl zu einem Gerangel auf dem Bahnsteig kam. Hierbei entriss der 21-jährige Tatverdächtige dem 27-Jährigen offenbar sein Fahrkartenterminal und versetzte diesem zudem ebenfalls einen Kopfstoß. Beamte der Bundespolizei nahmen den flüchtenden 21-Jährigen schließlich vorläufig fest und verbrachten ihn auf das örtliche Bundespolizeirevier. Er muss nun u.a. mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung rechnen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der Telefonnummer +49711870350 entgegen.

