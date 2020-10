Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: S-Bahn erfasst Sperrschild im Gleis

Plochingen/Wernau (ots)

Eine S-Bahn der Linie S1 hat in der vergangenen Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (22.10.2020) gegen 01:10 Uhr zwischen Plochingen und Wernau ein im Bahngleis stehendes Baustellenschild überfahren und wurde dadurch beschädigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen stellte ein Mitarbeiter der Baustellensicherung während nächtlicher Gleisbauarbeiten auf Höhe der Ortschaft Wernau zunächst ein Sperrschild für die Kenntlichmachung der Arbeiten in den Gleisbereich. Bei dem Abstellort handelte es sich jedoch offenbar fälschlicherweise um das weiterhin befahrene Nebengleis der Baustelle. Der Lokführer einer kurz darauf durchfahrenden Schnellbahn Richtung Plochingen erkannte das Schild nicht rechtzeitig und überfuhr es. Beim Verspüren des Zusammenpralls leitete er umgehend eine Schnellbremsung ein. Nach Stillstand des Zuges klagte ein 44 Jahre alter Fahrgast über Rückenschmerzen, weshalb alarmierte Rettungskräfte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus verbrachten. Die Höhe des am Zug entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Die Bundespolizei hat zum Vorfall die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Bahnverkehrs aufgenommen.

