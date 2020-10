Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Am Bahnsteig bedroht

Stuttgart (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagmorgen (22.10.2020) gegen 03:35 Uhr eine Reinigungskraft am Stuttgarter Hauptbahnhof beleidigt und anschließend mit einem Messer bedroht. Nach bisherigen Erkenntnissen war der aggressive Mann offenbar zunächst auf Bahnsteig 1 des Hauptbahnhofs aufgefallen, wo er wohl zunächst zwei Bahnmitarbeiter verbal anging. Als eine 38-jährige Reinigungskraft der DB auf die Situation aufmerksam wurde und den mutmaßlichen Täter bat den Bahnhof zu verlassen, soll ihm dieser zunächst auf die Kleidung gespuckt haben. Im Anschluss holte der Mann ein augenscheinliches Küchenmesser aus seiner Jackentasche hervor und bedrohte offenbar den 38-Jährigen damit. Als die umstehenden Bahnmitarbeiter darauf den Polizeinotruf wählten, flüchtete der bislang Unbekannte in Richtung Königstraße und konnte trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der Bundes- und Landespolizei nicht mehr angetroffen werden. Der mutmaßliche Täter wird als etwa 40 Jahre alt, circa 175cm groß, mit schwarzen Haaren und einem südosteuropäischen Phänotyp beschrieben. Der Mann sprach offenbar nur gebrochen Deutsch und trug einen blauen Mundschutz. Er war zur Tatzeit mit einer dunklen Jacke und Hose sowie einer schwarzen BaseCap bekleidet und führte eine schwarze Sportasche mit weißen Streifen mit sich. Insbesondere die Auswertung der Videosequenzen am Bahnsteig sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei, die wegen des Verdachts der Beleidigung und Bedrohung geführt werden. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Sebastian Maus

Telefon: 0711 / 55049 - 109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell