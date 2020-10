Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Edenkoben (ots)

Am Samstag (10.10.2020) gegen 16:45 Uhr befuhr eine 18 Jahre alte Autofahrerin aus Neustadt die Staatsstraße in Richtung Edenkoben. Aufgrund noch ungeklärter Ursache verriss sie das Lenkrad und stieß gegen einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw. Das parkende Fahrzeug wurde durch den Aufprall mehrere Meter nach vorne geschoben. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 EUR. Weil die Autos nicht mehr fahrbereit waren, mussten beide abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

