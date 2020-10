Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gesuchter 19-Jähriger festgenommen: 306 Tage Restfreiheitsstrafe

Ulm (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am gestrigen Mittwochvormittag (21.10.2020) gegen 11:00 Uhr einen 19-Jährigen am Ulmer Hauptbahnhof festgenommen. Die Polizeibeamten überprüften zuvor die Identität des deutschen Staatsangehörigen im Rahmen einer Personenkontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den Heranwachsenden ein Vollstreckungshaftbefehl des Amtsgerichts Adelsheim wegen gefährlicher Körperverletzung vorlag. Demnach muss der junge Mann eine Restjugendhaftstrafe von insgesamt 306 Tagen verbüßen. Die Ulmer Bundespolizisten nahmen den 19-Jährigen fest und verbrachten ihn anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

