Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Geschlagen, Geld gefordert und Jacke entwendet

Murrhardt/Backnang (ots)

Zwei bislang unbekannte junge Männer haben am gestrigen Sonntag (18.10.2020) während der Zugfahrt von Murrhardt nach Backnang einen 19-Jährigen geschlagen, dessen Jacke entwendet und Geld von ihm verlangt. Gegen 02:40 Uhr nutzte der spätere Geschädigte zusammen mit mehreren Begleitern eine Regionalbahn von Murrhardt in Richtung Backnang. Während der Fahrt kam es offenbar zwischen dem 19-Jährigen und den zwei unbekannten Fahrgästen zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung. Kurz darauf soll es zu einer Rangelei zwischen den Personen gekommen sein, in deren weiteren Verlauf die mutmaßlichen Täter gemeinschaftlich mit den Fäusten in das Gesicht des Geschädigten eingeschlagen haben sollen, sodass dieser aus der Nase blutete. Während der weiteren Fahrt forderte offenbar einer der beiden jungen Männer den 19-Jährigen dazu auf seine Jacke zu bezahlen, da diese bei der Rangelei beschädigt worden sei. Als der Geschädigte auf diese Forderung hin seinen Geldbeutel aushändigte, entnahm der mutmaßliche Täter wohl das gesamte Bargeld in Höhe von ungefähr 40 Euro und soll zudem die Jacke des 19-Jährigen entwendet haben. Erst später meldete er den Vorfall der Polizei. Der mutmaßliche Haupttäter wird als etwa 19 Jahre alter Mann mit einer Körpergröße von ca. 180 cm und einer sportlichen Figur beschreiben. Er soll ein südländisches Erscheinungsbild, schwarze Haare und einen Oberlippenbart haben. Zur Tatzeit trug er offenbar eine Jeans und eine schwarze Jacke. Sein ungefähr gleichaltriger Begleiter soll etwas dicklich sein und leicht gelockte, schwarze Haare haben. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 bei der ermittelnden Bundespolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Yannick Dotzek

Telefon: 0711 / 55049 - 107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell