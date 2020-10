Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Bundepolizeiinspektion Stuttgart geben bekannt: 50-jähriger am Hauptbahnhof Ulm festgenommen

Ulm (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Samstagabend (17.10.2020) gegen 20:35 Uhr einen 50-jährigen Mann am Ulmer Hauptbahnhof festgenommen. Der kroatische Staatsangehörige war zuvor im Rahmen einer Personenkontrolle im Hauptbahnhof Ulm angetroffen worden. Bei der Überprüfung seiner personenbezogenen Daten stellte sich heraus, dass der 50-Jährige durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart mit Vollstreckungshaftbefehl zur Festnahme wegen Trunkenheit im Verkehr ausgeschrieben war. Der Mann wurde anschließend zur weiteren Durchführung polizeilicher Maßnahmen auf das örtliche Bundespolizeirevier verbracht. Er trat im Anschluss eine 6-monatige Freiheitsstrafe in einer Justizvollzugsanstalt an.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Sebastian Maus

Telefon: 0711 / 55049 - 109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell