Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsschild mit Geschwindigkeitsmessgerät umgefahren - Zeugen gesucht

Dierdorf (ots)

Im Zeitraum 09.12., 18:00 Uhr - 10.12., 07:30 Uhr wurde in der Bahnhofstraße, in Fahrtrichtung Giershofen, ein Verkehrsschild mit einem daran angebrachten Geschwindigkeitsmessgerät bei einem Unfall zerstört. Der Schaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Vermutlich hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Bahnhofstraße mit einem dunklen Fahrzeug befahren und ist aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, bei winterglatter Fahrbahn, vor einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de.

Polizeiinspektion Straßenhaus



