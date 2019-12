Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autoaufbrecher erbeuteten eine Playbase

Neuss (ots)

Am frühen Montagabend (02.12.), in der kurzen Zeit zwischen 17:30 Uhr und 17:45 Uhr, gelangten Diebe auf noch unbekannte Art und Weise in den Kofferraum einer Mercedes GLK Geländelimousine, die auf dem Parkplatz eines Discounters an der Ruhrstraße geparkt war. Beute: Eine Playbase des Herstellers "Sonos".

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Diesen Vorfall nimmt die Polizei nochmal zum Anlass um darauf hinzuweisen, dass ein Auto kein Safe ist! Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug oder im Kofferraum zurück. Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es andere tun.

