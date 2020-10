Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugbegleiter geschlagen

Bad Cannstatt. (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer haben am vergangenen Freitagabend (16.10.2020) gegen 20:00 Uhr in einem Regionalzug Richtung Tübingen die Wände beschmiert und einen Zugbegleiter geschlagen. Während der Fahrt des Zuges zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und dem Bahnhof Bad Cannstatt erkannte der Zugchef offenbar zunächst wie zwei augenscheinlich Jugendliche die Innenwand der Bahn mit Filzstiften beschmierten. Als er die Unbekannten zur Rede stellen wollte, soll einer der beiden unvermittelt mit der Faust in das Gesicht des 34-jährigen Bahnmitarbeiters geschlagen haben. Unmittelbar nach der Tat sollen die mutmaßlichen Täter mit dem Halt des Zuges am Bad Cannstatter Bahnhof in Richtung des Wilhelmplatzes geflüchtet sein. Rettungskräfte verbrachten den Zugchef, der aufgrund des Angriffs über Schwindelgefühle klagte, im Anschluss in ein Krankenhaus. Die Unbekannten werden als ungefähr 15 bis 18 Jahre alte Jugendliche mit schwarzer Bekleidung beschrieben. Einer der beiden hatte offenbar kurze blonde Haare, soll Lederhandschuhe getragen und eine schwarze Tragetasche mitgeführt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49711870350 bei der ermittelnden Bundespolizei zu melden.

