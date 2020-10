Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung im Regionalzug

Stuttgart - Bad Cannstatt (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist es am gestrigen Mittwochabend (14.10.2020) gegen 21:00 Uhr in einem Regionalexpress zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und dem Bahnhof Bad Cannstatt gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war zunächst ein 43-jähriger Fahrgast während der Fahrt von einem bislang unbekannten Mann angesprochen worden. Unter dem Vorhalt, dass ihn der 43-Jährige bestohlen haben soll, versuchte der mutmaßliche Täter offenbar die Taschen des Reisenden zu durchsuchen. Als er hierbei dem Fahrgast wohl zu nahe kam, soll dieser den Unbekannten von sich gestoßen haben. Der mutmaßliche Täter trat hierauf offenbar mit dem Fuß gegen das Bein des 43-Jährigen und verließ im Anschluss den Regionalzug am Bahnhof Bad Cannstatt. Der Unbekannte wird als etwa 180 cm groß beschrieben und soll zur Tatzeit einen weißen Mund-Nasen-Schutz getragen haben. Er führte zudem offenbar eine Bierdose mit sich. Zeugen des Vorfalls, sowie eventuelle weitere Geschädigte, werden gebeten sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Sebastian Maus

Telefon: 0711/55049-109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell