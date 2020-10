Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 43-Jähriger schlägt auf unbekannten Fahrgast ein

Kornwestheim (ots)

Ein 43-Jähriger hat am Sonntagmorgen (11.10.2020) gegen 02:45 Uhr einen bislang unbekannten Reisenden am Bahnhof Kornwestheim angegriffen und mutmaßlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der offenbar stark alkoholisierte türkische Staatsangehörige zunächst zusammen mit seiner Ehefrau in einer S-Bahn der Linie S4 vom Stuttgarter Hauptbahnhof nach Kornwestheim. Als der 43-Jährige wohl kurz darauf den Ausstieg am Bahnhof in Kornwestheim verweigerte, bat dessen Frau offenbar mehrere Mitreisende um Hilfe. In der Folge soll der 43-Jährige einen hilfsbereiten Unbekannten zunächst gegen die Wand der S-Bahn gedrückt und anschließend auf dem Bahnsteig mit mehrfachen Faustschlägen angegriffen haben. Hinzukommende Fahrgäste trennten die beiden Männer schließlich voneinander und alarmierten die Polizei. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich der mutmaßlich verletzte Geschädigte bereits von der Tatörtlichkeit entfernt. Der im Landkreis Ludwigsburg wohnhafte 43-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung rechnen. Zeugen des Vorfalls, sowie insbesondere der geschädigte Unbekannte, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

