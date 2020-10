Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 21-Jähriger versucht Jugendliche zu bestehlen

Stuttgart (ots)

Ein 21 Jahre alter Mann hat am gestrigen Sonntagmittag (11.10.2020) gegen 14:30 Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof versucht das Smartphone einer 14-Jährigen zu stehlen und schlug anschließend auf einen Zeugen ein. Der somalische Staatsangehörige setzte sich zunächst unmittelbar neben die Jugendliche auf eine Wartebank des S-Bahnsteigs und soll hierbei versucht haben, das Handy der Geschädigten zu entwenden. Ein 58-jähriger Reisender beobachtete den Vorfall und stellte den 21-Jährigen nach seinem misslungenen Versuch zur Rede. Hieraus entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung, in deren weiterem Verlauf der mit über 2,1 Promille alkoholisierte Tatverdächtige mehrfach auf den Zeugen einschlug. Der 58-Jährige erlitt hiervon keine offensichtlichen Verletzungen. Beamte der Bundespolizei stellten den nach der Tat geflüchteten Mann unweit der S-Bahnstation fest und verbrachten ihn zum Polizeirevier. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen verblieb der junge Mann bis zum heutigen Morgen im Polizeigewahrsam. Er muss nun unter anderem mit einer Anzeige wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls und der Körperverletzung rechnen.

