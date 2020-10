Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mutmaßlicher Graffitisprayer festgenommen

Aglasterhausen (Neckar-Odenwald-Kreis) (ots)

Beamte der Landespolizei haben am Samstagmorgen (10.10.2020) gegen 01:30 Uhr einen 42-Jährigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht zusammen mit vier bislang unbekannten Tätern eine am Bahnhof Aglasterhausen abgestellte S-Bahn besprüht zu haben. Eine Zeugin hatte zuvor über den Polizeinotruf mehrere Graffitisprayer am Bahnhof gemeldet. Noch vor Eintreffen der alarmierten Streifen flüchteten die mutmaßlichen Täter in unbekannte Richtung. Im Rahmen einer anschließend eingeleiteten Fahndung konnte unter Zuhilfenahme eines Diensthundes ein 42-Jähriger im Nahbereich angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er erlitt hierbei ein leichte Verletzung an der Schulter. Eine hinzugerufene Streife der Bundespolizei sicherte im Anschluss die Spurenlage vor Ort. Die Beamten stellten hierbei mehrere Spraydosen sowie die Tatkleidung des 42-jährigen deutschen Staatsangehörigen sicher, an der sich zahlreiche Farbanhaftungen befanden. Der in Mannheim wohnhafte 42-Jährige wurde nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wieder entlassen. An der abgestellten S-Bahn, die auf einer Fläche von über 200m² besprüht worden war, entstand ein Sachschaden von insgesamt 5000,- Euro. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Bundespolizeirevier Heilbronn geführt.

