Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Jugendliche sexuell belästigt

Kornwestheim / Stuttgart (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am gestrigen Donnerstagmorgen (08.10.2020) gegen 07:00 Uhr eine 16-Jährige während der Fahrt in einer S-Bahn zwischen Kornwestheim und Stuttgart sexuell belästigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand nutzte die Geschädigte die Schnellbahn der Linie S5 Richtung Stuttgart, in der sich der unbekannte Fahrgast dicht neben die 16-Jährige setzte und sie während der Fahrt mit seiner Hand am Oberschenkel und im Intimbereich berührte. Als die Jugendliche nach Ankunft am Haltepunkt Stuttgart-Stadtmitte die S-Bahn verließ, soll der mutmaßliche Täter schließlich von der 16-Jährigen abgelassen haben. Der Unbekannte wird als etwa 30 Jahre alter Mann mit dunklen Haaren beschrieben. Zur Tatzeit soll er mit einer dunklen Jacke bekleidet gewesen sein. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung. Im Mittelpunkt dieser polizeilichen Ermittlungen steht hierbei die Auswertung der Überwachungskameras. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Yannick Dotzek

Telefon: 0711/55049-107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell