Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Vermisster 13-Jähriger nach Auseinandersetzung am Hauptbahnhof aufgegriffen

Stuttgart (ots)

Ein vermisster 13-Jähriger hat in der vergangenen Nacht von Dienstag auf Mittwoch (07.10.2020) gegen 00:20 Uhr Gegenstände im Stuttgarter Hauptbahnhof umhergeworfen und wurde nach einer anschließenden Auseinandersetzung mit einem einschreitenden Bahnmitarbeiter in Gewahrsam genommen. Der minderjährige Tatverdächtige verhielt sich offenbar zunächst aggressiv gegenüber anderen Reisenden im Hauptbahnhof und soll zudem mit Müll am Bahnsteig umhergeworfen haben. Anschließend soll der 13-Jährige sich in den Gleisbereich begeben und ein Werbeplakat abgerissen haben. Ein 42-jähriger Mitarbeiter von Abellio beobachtete den Vorfall und versuchte den Minderjährigen aus dem Gefahrenbereich zu verbringen, wobei es daraufhin offenbar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Bahnmitarbeiter und dem 13-Jährigen kam. Eine von Zeugen alarmierte Streife der Bundespolizei traf die Beteiligten kurz darauf am Bahnsteig an und kontrollierte diese. Da sich hierbei herausstellte, dass der Junge als vermisst gemeldet worden war, nahmen die Beamten ihn in polizeilichen Gewahrsam und verbrachten ihn nach Abschluss der Maßnahmen in eine Jugendschutzeinrichtung. Beim Vorfall zerbrach die Brille des 42-Jährigen und er zog sich leichte Abschürfungen an der Hand zu. Der 13-Jährige blieb unverletzt.

