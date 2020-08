Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Ladendiebe festgenommen

Stuttgart-Mitte

Polizeibeamte haben am Donnerstag (27.08.2020) zwei Männer im Alter von 22 und 24 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße gemeinsam mehrere Kleidungsstücke gestohlen zu haben. Die beiden Tatverdächtigen betraten gegen 14.20 Uhr das Geschäft und nahmen zunächst mehrere Kleidungsstücke, darunter auch T-Shirts, Jacken und Hosen, im Wert von knapp 300 Euro an sich. Anschließend entfernten sie offenbar die Sicherungen und verstauten die Ware in einer Tasche. Noch bevor sie den Laden verließen, sprach sie ein Detektiv an und übergab die Tatverdächtigen der alarmierten Polizei. Die beiden mutmaßlich wohnsitzlosen Rumänen werden im Laufe des Freitags (28.08.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

